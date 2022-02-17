Dr. Fauci: Artık yavaş yavaş normale dönme zamanı geldi

Reuters'e verdiği röportajda eyaletlerin vatandaşları pandemiye ve üçüncü yılına giren salgından kaynaklanan atalete karşı korumak arasında zor bir tercihte bulunması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tıbbi başdanışmanı ve Beyaz Saray Covid-19'la Mücadele Ekibi üyesi olan Fauci bunun mükemmel bir seçenek olmadığını vuguladı.

Fauci'nin röportajı öncesi ABD'li sağlık yetkilileri omicron vakalarının azalması ile yeni bir Covid-19 yönetmeliği hazırladıklarını duyurmuştu. New Jersey, New York, California, Connecticut, Delaware ve Oregon gibi eyaletler de önümüzdeki haftalarda okul ve diğer kamu kuruluşlarında maske zorunluluğunu kaldıracaklarını açıkladı.

Dünyanın ve ABD'nin, özellikle bazı bölgelerinin, artık Covid-19'la mücadeleden yorulduğunu ve bir şekilde eski hayatlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Fauci "Tamamen her şeyi bir kenara bırakmaktan bahsetmiyorum, ama yavaş yavaş o yöne gitmek gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Fauci normale dönüş planlarında bazı tavizlerin verileceğinin ve vakaların artmasına neden olacağının farkında olduğunu ama sıkı kısıtlamaları sürdürmenin de zararlı olduğunu belirtti.

Fauci "Bu zararlar akıl sağlığı üzerinde mi, çocukların gelişimi üzerinde mi, okullar üzerinde mi? Virüse karşı korunma veya normale dönme arasındaki denge mi? Bunun için tam doğru cevabım şu anda yok," sözlerini kullandı.

Resmi verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 haftalık ortalama vaka sayısı bir önceki döneme göre yüzde 40 azalarak 147 bine gerilerken hastaneye yatışlar da yüzde 28 azalarak günlük 9 bin 500'e indi.