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Dr. Fauci: 'Biden bugün ABD'nin COVAX'a katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak'
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma niyetinde olduklarını belirterek "Başkan Biden bugün ABD'nin COVAX'a katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak" dedi
Dr. Fauci: 'Biden bugün ABD'nin COVAX'a katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak'
21 Ocak 2021 16:12 - AA
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İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle devam eden DSÖ'nün 148. Yönetim Kurulu toplantısında konuşan ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkesinin DSÖ'ye yeniden katıldığını duyurmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Fauci, DSÖ ile her düzeyde teknik iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, örgüte karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyi planlıyor. Bir DSÖ üyesi olarak, ABD, DSÖ’yü güçlendirmek ve en önemlisi de reform yapmak için ortaklarla yapıcı bir şekilde çalışacaktır." 

ABD'nin, DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen COVAX girişimine katılma niyetinde olduğu bilgisini paylaşan Fauci, şöyle konuştu:

"Başkan Biden, bugün ABD'nin COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak." 

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programının (ACT Accelerator) bir parçası olan COVAX'a şimdiye kadar 190 ülke katıldı.

COVAX kapsamında ihtiyaç sahibi düşük ve orta gelirli 92 ülkeden hiçbirine henüz aşı dağıtılamadı.

Yoksul ülkelere, "eşit, hızlı ve adil" aşı dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a ABD ve Rusya gibi küresel güçler katılmamıştı.

"DSÖ için güzel bir gün"

Fauci'den sonra söz alan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şunları kaydetti: 

"Bugün DSÖ için güzel bir gün. Küresel sağlık için güzel bir gün. ABD'nin rolü, küresel rolü çok çok önemlidir."

Ghebreyesus, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e, yeni yönetime ve ABD halkına en iyi dileklerini ilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"COVAX'a katılma taahhüdünüz ve ACT Accelerator'ü destekleme kararınız için teşekkür ederiz." 

Salgına karşı küresel dayanışma mesajını yineleyen Ghebreyesus, "DSÖ bir uluslar ailesidir ve ABD'nin de ailede kalmasından dolayı hepimiz memnunuz. Biz bir aileyiz. Teşekkür ederim." dedi.

ABD 6 Temmuz'da DSÖ'den ayrılacaktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü "gerekli reformları yapmamak", "Çin'in kuklası olmak", "Çin odaklı davranmak" ve "salgının boyutlarını örtbas etmekle" suçlamıştı.

ABD yönetimi de DSÖ'den resmi olarak 6 Temmuz 2021'de çekileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılma kararını memnuniyetle karşılamıştı.
 

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