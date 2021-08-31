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Dr. Fauci: Okula giden çocuklar için Kovid-19 aşısı zorunlu olmalı
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, okula giden çocuklar için Covid-19 aşılarını zorunlu kılmanın "iyi bir fikir" olduğunu söyledi. Fauci, “Okullarda ve daha birçok yerde, yıllardır çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, hepatit aşıları yapıyoruz. Yani bu, çocukların okula gelmesi için aşı yapılmasını gerektiren yeni bir durum olmayacak" dedi.
Dr. Fauci: Okula giden çocuklar için Kovid-19 aşısı zorunlu olmalı

Dr. Anthony Fauci

31 Ağustos 2021 10:55 - ntv.com.tr
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, okula giden çocuklarda Covid-19 aşısının zorunlu olmasının güçlü bir fayda-risk oranı nedeniyle "iyi bir fikir" olduğunu söyledi.

Fauci, CNN'den Jake Tapper'a verdiği röportajda  "Birliğin Durumu" konulu konuşmasında, "Çocukların okul gitmesi için aşıların zorunlu olmasının iyi bir fikir olduğuna inanıyorum” dedi

ABD'deki sağlık otoriterilerinin çocuklara aşı konusunda uzlaşması bekleniyor

Bununla birlikte Fauci, bu fikre karşı çıkan çok sayıda insan olacağını kabul etti ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yanı sıra ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) tavsiyede bulunan Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin bir anlaşma yapacağına inandığını söyledi.

Özellikle Pfizer/BionTech corona virüs aşısının artık tam FDA onayına sahip olduğu göz önüne alındığında, karara tepki gösteren kişi sayısının azalacağını belirtti.

ABD'de yaygın olarak kullanılan Covid-19 aşılarının hiçbirinin henüz 12 yaşın altındaki kişilerde kullanılmasına izin verilmemesine rağmen, okul çocukları için aşı zorunlulukları etrafında yoğun tartışmalar dönüyor. Konu, son derece bulaşıcı Delta varyantı özellikle genç Amerikalılar arasında vakalarda artışa neden olduğu için son aylarda daha önemli bir hale geldi.

Fauci: Çocuklara aşı zorunluluğu yeni bir uygulama değil

Fauci, ayrıca okullarda çocuklara aşı zorunluluğu getirme fikrinin yeni bir şey olmadığını vurguladı:

"Bu yeni bir şey değil. Okullarda ve birçok yerde, özellikle de devlet okullarında, yıllardır çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, hepatit aşılarının uygulanmasını zorunlu tutuyoruz. Yani bu, çocukların okula gelmesi için aşı yapılmasını gerektiren yeni bir durum olmayacak."

Öte yandan, Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), tam onaylı Pfizer/BioNtech aşısının güvenlik ve etkinlik verilerini gözden geçirmek için gelecek Pazartesi  günü toplanacak. 

Pfizer'in yönetim kurulunda yer alan eski bir FDA yöneticisi olan Dr. Scott Gottlieb ise çocuklar için uyarlanmış bir Covid-19 aşısının  5-11 yaşındakiler için  "Eylül ayının bir noktasında" onaylanması için çalıştıklarını aktardı.

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