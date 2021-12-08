Dr. Fauci'den Omicron varyantı açıklaması: Daha bulaşıcı ama etkisi daha az

Başkan Biden’ın sağlık danışmanı Fauci, Beyaz Saray’daki basın brifinginde yaptığı açıklamada, daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasına rağmen, erken Omicron vakalarının daha az hastaneye yatış gerektirdiğini ve hastaların oksijene daha az ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fauci, önümüzdeki hafta daha fazla verinin beklendiğini, ancak kesin sonuçlara ulaşmanın birkaç hafta süreceğini kaydetti.

Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients de brifingde yaptığı açıklamada, ABD'nin Omicron ilk tespit edildiğinde bazı Güney Afrika ülkelerine uyguladığı seyahat kısıtlamalarını düzenli olarak yeniden değerlendirdiğini, ancak bu kısıtlamaların "makul bir süre" boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.

ABD’de geçen hafta 12,5 milyon doz aşı uygulandığını belirten Zients, bunun Mayıs ayından bu yana en yüksek sayı olduğunu ve yaklaşık 7 milyonunu takviye dozların oluşturduğunu söyledi.

Afrika Birliği’nden seyahat kısıtlamalarına karşı uyarı

Öte yandan Afrika Birliği, bazı üye devletlere uygulanan seyahat kısıtlamalarının acilen kaldırılması çağrısında bulundu. Birlikten yapılan açıklamada, önlemlerle uluslararası sağlık düzenlemeleri doğrultusunda zamanında veri paylaşımı yapan hükümetlerin etkin bir şekilde cezalandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlamaların "gelecekte bilgi paylaşımından caydırıcı olduğu ve potansiyel olarak kıtada ve küresel olarak sağlık güvenliğine tehdit oluşturduğu" uyarısı yer aldı.

Avrupa Birliği ülkeleri Kasım’ın son haftasında, ABD, İngiltere ve İsrail dahil birçok ülkenin, son derece bulaşıcı olduğu düşünülen birkaç Omicron varyantı vakası bildirmesinden hemen sonra yedi Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları getirmişti.