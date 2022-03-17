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DSÖ: 12 Afrika ülkesinde COVID-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısının yüzde 150 arttığını bildirdi.
DSÖ: 12 Afrika ülkesinde COVID-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı
17 Mart 2022 09:30 - AA Tufan Aktaş
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DSÖ tarafından yapılan açıklamada, aşılanmaya yönelik kampanyanın hız kazanmasıyla 12 ülkede yapılan aşılamada son bir ayda, bir önceki aya göre, yüzde 150 artış görüldüğü kaydedildi.

Kıtada kayıtlı vakaların 11,4 milyonu aştığı ve bunların 10,6 milyonunun iyileştiği belirtildi.

Kovid-19'dan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının ise 250 bin olduğu aktarıldı.

Kıtanın bazı ülkelerinde aşı üretim tesislerinin kurulması planlanıyor

Kıtada Kenya'dan sonra Namibya da maske takma zorunluluğunu kaldırırken, bazı ülkelerde aşılama kampanyasına katılımın düşük olduğu biliniyor.

Salgınla mücadelede aşılamayı önceleyen çok sayıda ülkenin girişimleriyle kıtanın bazı ülkelerinde aşı üretim tesislerinin kurulması planlanıyor.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geçen hafta, Kenya'da 500 milyon dolar yatırımla mRNA teknolojili aşı üretim tesisi kuracağını açıklamıştı.

DSÖ ise şubatta Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurmuştu. DSÖ'nün kuracağı tesislerin Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da olması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

dso afrika ulkeleri kovid-19 asi sayisi

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