DSÖ açıkladı: Dünya çapında COVID-19 vaka sayılarında yüzde 17'lik bir düşüş var

Son haftada 3,15 milyon yeni vaka kaydedildi, bu da bir önceki haftaya oranla yüzde 17'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Yeni vakalarda kaydedilen düşüş, salgından büyük oranda etkilenen İngiltere'de yüzde 25, ABD'de yüzde 20 ve Brezilya'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 109 milyonu, ölümler 2 milyon 400 bini aşmış durumda.

Tedbirlerin olumlu etkisi

Epidemiyolojist Jean-Marie Milleliri, 2020'nin sonunda uygulanan sıkı tedbirlerin etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Milleliri'ye göre, vakalardaki düşüş eğilimi, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınacağının anlaşıldığı izlenimini veriyor.

Francis Crick Enstitüsünden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için şöyle söyledi:

"Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz."

Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.

DSÖ: Vakalarda yüzde 17lik düşüş var

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında takip ettiği 6 ayrı bölgedeki koronavirüs vakalarında, son bir haftada yüzde 17 oranında düşüş olduğunu duyurdu.

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre vaka sayıları 4 haftadır düşüş gösteriyor.

Son haftada 3,15 milyon yeni vaka kaydedildi, bu da bir önceki haftaya oranla yüzde 17'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Yeni vakalarda kaydedilen düşüş, salgından büyük oranda etkilenen İngiltere'de yüzde 25, ABD'de yüzde 20 ve Brezilya'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 109 milyonu, ölümler 2 milyon 400 bini aşmış durumda.

Varyantlardaki risk

Ancak COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.

Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bu açıklama da koronavirüs aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.