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DSÖ açıkladı: Mutant COVID-19 50 ülkede tespit edildi
Örgütten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün 50 ülkede daha görüldüğü belirtildi
DSÖ açıkladı: Mutant COVID-19 50 ülkede tespit edildi
15 Ocak 2021 09:32 - Independent, DW Türkçe
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İlk olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (COVID-19) türü başka ülkelere yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan mustayonlu virüsün 50 ülkede daha tespit edildi kaydedildi. Güney Afrika'da rastlanan diğer bir mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığı açıklandı.

DSÖ, yine koronavirüsün Japonya'da görülen mutasyona uğramış türünün de büyük endişe yarattığını açıkladı.

Virüs ne kadar çok yayılırsa  mutasyon için de  o kadar geniş bir uygun ortam oluştuğunun belirtildiği açıklamada, başka yeni varyansonların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği bildirildi.

DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün değişime uğramış hallerinin yol açacağı tehlike ve tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığına dikkat çekerken, bunun büyük ihtimalle incelemenin yapılacağı sınırlı laboratuvar kapasitesinden kaynaklandığını kaydetti.

Ne olmuştu?

İlk olarak 14 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta tespit edilen mustasyonlu virüsün, daha hızlı yayıldığı ve bu nedenle daha ölümcül olabileceği açıklanmıştı. Güney Afrika'daki türün varlığı ise ilk olarak 18 Aralık’ta açıklanmıştı. Koronavirüsün bu türünün de diğeri gibi yine yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Japonya’da 9 Ocak’ta tespit edilen bir diğer mutasyona uğramış koronavirüs türünün ise ülkeye Brezilya'dan gelen dört kişide rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden ikisinin çocuk ikisinin de yetişkin olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

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