DSÖ: 'Afrika kıtasına COVID-19 aşılarının Mart ayında ulaşması gerekiyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına mensuplarına, Kovid-19 salgınının kıta genelinde hızla arttığını açıkladı.

Moeti, "Afrika kıtasına COVID-19 aşıları mart ayında ulaşması gerekiyor." dedi.

Düşük gelirli ve ekonomik sıkıntı yaşayan Afrika ülkelerine yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizen Moeti, haziran ayına kadar Afrika genelinde önemli ölçüde aşılama yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Afrika Birliği 270 milyon doz aşı satın aldı

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz COVID-19 aşısı satın aldı.

50 milyon doz aşının nisan ile haziran ayları arasında geleceği bildirildi.

Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.