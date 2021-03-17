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DSÖ, AstraZeneca'nın kullanımına devam edilmesini tavsiye etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 23 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının kullanılmaya devam edilmesini tavsiye etti
DSÖ, AstraZeneca'nın kullanımına devam edilmesini tavsiye etti
17 Mart 2021 16:53 - İHA
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Dünya genelinde en az 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını askıya aldı. Aşıya yönelik endişeler giderek artarken Dünya Sağlık Örgütünden açıklama geldi.

DSÖ, AstraZeneca aşısına yönelik güvenlik endişelerinin gözden geçirildiğini, ancak mevcut fayda-risk değerlendirmesine dayanarak aşının kullanımının sürdürülmesini önerdiğini duyurdu.

AstraZeneca aşısının güvenli olduğu ve aşı ile rapor edilen kan pıhtılaşması arasında hiçbir bağlantı olmadığının ısrarla vurgulandığı açıklamada, "Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve aşıların kullanımının devam etmesini tavsiye ediyor." denildi.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasındaki bağlantıya yönelik yürütülen araştırmanın sonuçlarını Perşembe günü açıklayacak.

23 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

İngiltere ise AstraZenaca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını savunarak aşıyı kullanmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca dunya saglik orgutu fayda-risk degerlendirmesi

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