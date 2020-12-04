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DSÖ Avrupa Direktörü'nden aşı yorumu: 200'den fazla Kovid-19 aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için 50'den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiğini belirterek, "Geliştirilmekte olan 200'den fazla Kovid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor." dedi
DSÖ Avrupa Direktörü'nden aşı yorumu: 200'den fazla Kovid-19 aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor
04 Aralık 2020 10:27 - AA
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Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, son 3 haftadaki düşüşe rağmen dünyadaki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ının Avrupa kıtasında görüldüğünü söyledi.

DSÖ Avrupa Bölgesinde şimdiye kadar 19 milyondan fazla vaka ve 427 binden fazla ölüm bildirildiğini aktaran Kluge, "Yalnızca Kasım ayında 4 milyondan fazla vaka var." diye konuştu.

Aşı çalışmalarına ilişkin son günlerde gelen güzel haberlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kluge, bununla beraber aşıların başarıya ulaşması için güçlü bir hazırlık ve toplumlar tarafından kabulünün şart olduğunu vurguladı.

Kluge, bugün itibarıyla dünyada 50'den fazla aşı adayının insanlar üzerinde denendiği bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Geliştirilmekte olan 200'den fazla Kovid-19 aşısı adayı ile gelecek daha parlak görünüyor. Bu nedenle, son haftalarda birkaç aşı adayının geçici sonuçlarının haberlerini memnuniyetle karşılıyorum. Ne kadar çok adayımız olursa, başarı için o kadar çok fırsatımız olacak. Diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte aşılar, pandeminin akut döneminin sonunu getirir ve ekonomilerin yeniden inşası mümkün olur. Ama, şunu da açıklığa kavuşturalım, aşı bugün burada değil. Bu nedenle, maske takma gibi temel koruyucu önlemleri uygulamaya devam etmemiz zorunludur."

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, insanları sevdikleri ve sağlık çalışanlarını salgından korumak için tedbirlere riayet etmeye davet etti.
 

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