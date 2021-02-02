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DSÖ bilim heyeti Vuhan'da Hayvan Hastalıkları Merkezinde inceleme yaptı
Dünya Sağlık Örgütü heyeti, yeni tip koronavirüsün kökenini araştırmak için salgının çıktığı Vuhan’da Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemelerde bulundu
DSÖ bilim heyeti Vuhan'da Hayvan Hastalıkları Merkezinde inceleme yaptı
02 Şubat 2021 14:00 - AA
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Vuhan’daki saha çalışmalarının 5’inci gününde Hayvan Hastalıkları Merkezine giden DSÖ ekibinden Peter Daszak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, heyetin Hubey eyaletinde hayvan sağlığından sorumlu personelle bir araya geldiğini ve derinlemesine bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Heyet, virüsün kökenini araştırmak için başlattığı saha çalışmalarında Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi ve Vuhan Jinyintan Hastanesinde incelemelerde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

COVID-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Anahtar Kelimeler:

vuhan dso virusun kokeni

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