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DSÖ bilim heyetine vize sorunu çıkaran Çin'den açıklama: Örgütle istişareler yürütülüyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü bildirdi
DSÖ bilim heyetine vize sorunu çıkaran Çin'den açıklama: Örgütle istişareler yürütülüyor
06 Ocak 2021 13:59 - AA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının Çin'e gelerek COVID-19'un kaynağını soruşturması konusunda iş birliği yaptığını ve yakın iletişimi sürdürdüklerini söyledi. 

COVID-19'un kökeninin araştırılması için Çin'e gidecek bilim heyetine hala izin verilmedi

Ülkesinin bir yandan tüm gücüyle kendi içinde salgını önlemeye çalıştığını, diğer yandan gelecek uzmanlar için hazırlıkların hızlandırıldığını belirten Hua, uzmanlara soruşturma konusunda en iyi imkanları oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Hua, şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ bu konuda çok net. Öyle ki virüsün kaynağı konusu çok karmaşık. Uluslararası uzmanların Çin'e gelerek sorunsuz çalışma yürütmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi, somut düzenlememelerin yapılması gerekiyor. Tüm bunlara ilişkin iki taraf karşılıklı istişareler yürütüyor."

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, COVID-19'un kökenini araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.
 

Anahtar Kelimeler:

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