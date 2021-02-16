DSÖ bilim heyetinin Wuhan raporunda 'mutabakat' sağlandı

DSÖ ekibi başkanı Peter Ben Ambarek, dün düzenlediği basın toplantısında, Wuhan’da hazırladıkları rapor üzerinde Çinli meslektaşlarıyla mutabık kaldıklarını belirterek, Covid-19’un kaynağına ilişkin tüm varsayımları açıklığa kavuşturmak için önümüzdeki günlerde daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.



Çin Uluslararası Radyosu'ndan aktarılan bilgiye göre Ambarek, DSÖ ekibinin Çin tarafıyla birlikte önümüzdeki birkaç gün içinde ara dönem raporunu tamamlayacağını, daha sonraki birkaç hafta içinde de kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını, raporun teknik detaylar, çalışmaların arka planı ve araştırma yöntemleri gibi somut bölümleri içerdiğini söyledi. Ambarek Covid-19’un kaynağına ilişkin tüm varsayımları hesaba katacaklarına işaret ederek, önümüzdeki günlerde yeni delillerle değerlendirme sürecini devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

