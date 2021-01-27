Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ, Çin üretimi koronavirüs aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı
Dünya Sağlık Örgütü, Çinli firmalara ait iki yeni tip koronavirüs aşısını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı
DSÖ, Çin üretimi koronavirüs aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı
27 Ocak 2021 15:59 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ'nün, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini incelediği belirtildi.

Bir ekibin, "DSÖ tarafından potansiyel acil kullanım listesine dahil edilmeden önce uluslararası kalite üretim uygulamalarına uyumu değerlendirmek için" şirketlerle çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Çin, Sinovac ve Sinopharm aşılarının tedariki için en az 24 ülke ile anlaşma yapmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Zıng Yişin,şu açıklamayı yaptı: 

"Aşılama programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve aşı olmak isteyenlerin sayısı artıyor." 

Zıng, yüksek risk altındaki kişiler ile sağlık çalışanlarına aşılamada öncelik verildiğini ifade etti.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

cin sinovac sinopharm dso covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.