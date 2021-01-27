DSÖ, Çin üretimi koronavirüs aşılarını 'acil kullanım listesi' için değerlendirmeye aldı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ'nün, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini incelediği belirtildi.

Bir ekibin, "DSÖ tarafından potansiyel acil kullanım listesine dahil edilmeden önce uluslararası kalite üretim uygulamalarına uyumu değerlendirmek için" şirketlerle çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Çin, Sinovac ve Sinopharm aşılarının tedariki için en az 24 ülke ile anlaşma yapmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Zıng Yişin,şu açıklamayı yaptı:

"Aşılama programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor ve aşı olmak isteyenlerin sayısı artıyor."

Zıng, yüksek risk altındaki kişiler ile sağlık çalışanlarına aşılamada öncelik verildiğini ifade etti.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.