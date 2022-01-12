DSÖ: COVID-19 vakaları yüzde 50'den fazla arttı, ölümler stabil

MEDİMAGAZİN - Dün akşam yayınlanan haftalık raporda, BM sağlık ajansı geçen hafta yaklaşık 15 milyon yeni COVID-19 vakası ve 43.000'den fazla ölüm olduğunu bildirdi.

DSÖ, yüzde 11'lik bir düşüş gördüğü Afrika hariç, tüm dünya bölgelerinde COVID-19 vakalarında artış bildirdi.

Geçen hafta DSÖ, tek bir haftada 9,5 milyon yeni enfeksiyonla pandemi rekoru kırdığını ve bunu bir hastalık "tsunamisi" olarak nitelendirmişti.

OMİCRON, DELTA YERİNE GEÇTİ

DSÖ, son derece bulaşıcı omikron varyantının küresel olarak pandemiyi tanımlamaya devam ettiğini ve şimdi daha önce baskın olan delta varyantını dışarıda bıraktığını söyledi. İlk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika'da tespit edilen Omicron'un, halka açık en büyük küresel virüs veri tabanıyla paylaşılan tüm dizilerin yaklaşık %59'unu oluşturduğu belirtildi. DSÖ, omikron'un artık daha kısa bir ikiye katlama süresine sahip olduğunu kanıtladığını ve artan kanıtlarla "bağışıklıktan kaçabildiğini" söyledi. Ayrıca, önceki varyantlara kıyasla daha az şiddetli olduğuna dair çok sayıda çalışma olduğu kaydedildi.

Varyant ilk tespit edildikten sonra Güney Afrika'daki omikron vakalarında keskin bir artışın ardından salgın hızla düştü ve uzmanlar dalganın artık geçtiğine inanıyor. DSÖ bu hafta, Afrika genelinde COVID-19'un sürekli yükselişinden sonra vakaların bu hafta ilk kez düştüğünü söyledi.

İngiltere ve ABD'deki bilim adamları omikron krizinin zirve yapmış olabileceğine dair erken işaretler olduğunu söylüyorlar, ancak pandeminin bir sonraki aşamasının nasıl gelişeceğinden hala emin değiller. DSÖ, Amerika kıtasının bu hafta en yüksek sayıda COVID-19 vakası bildirdiğini ve %78'lik bir artışla, çoğunlukla ABD kaynaklı olduğunu kaydetti.

Avrupa'da yeni vaka sayısı %31 artarken, ölümlerde %10 düşüş yaşandı.

COVID-19 enfeksiyonlarındaki en büyük sıçrama, vakaların %400'den fazla arttığı Güneydoğu Asya'da kaydedildi ve en yüksek rakamlar Hindistan, Doğu Timor, Tayland ve Bangladeş'te bildirildi. Bölgedeki ölüm sayısı yüzde 6 azaldı.