DSÖ: Dünya çapında COVID vakaları yüzde 19 azaldı, ölümler ise sabit

Dünya Sağlık Örgütü, salgınla ilgili haftalık raporunda, geçen hafta dünya çapında 16 milyondan fazla yeni COVID-19 enfeksiyonu ve yaklaşık 75 bin ölümün bildirildiğini söyledi.

Batı Pasifik, haftalık vaka sayısında yüzde 19 ile artış bildiren tek bölge oldu. Güneydoğu Asya yaklaşık yüzde 37'lik bir düşüş bildirirken bu sayıyla dünyadaki en büyük düşüş kaydedildi.

Ölüm sayısı Orta Doğu'da yüzde 38 artış gösterirken Batı Pasifik'te ise yaklaşık üçte bir oranında arttı.

En fazla vaka Rusya'da

En fazla yeni vaka Rusya'da kaydedildi. Rusya ve Doğu Avrupa'daki vakalar, son derece bulaşıcı Omicron varyantındaki artış nedeniyle son haftalarda ikiye katlandı.

Diğer varyantlar düşüşte

DSÖ, Alfa, Beta ve Delta dahil olmak üzere Omicron dışındaki diğer tüm koronavirüs varyantlarının, küresel olarak azalmaya devam ettiğini söyledi.

Geçen hafta dünyanın en büyük virüs veritabanına yüklenen 400 binden fazla COVID-19 virüs dizisinin yüzde 98'inden fazlası Omicron'du.

DSÖ, Omicron'un BA.2 versiyonunun "sürekli artış gösterdiğini" ve Güney Afrika, Danimarka, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde artış gösterdiğini söyledi.

Ancak sağlık yetkilileri, Omicron'un hızla yayılıyor olmasına rağmen önceki COVID-19 varyantlarından daha hafif hastalığa neden olduğunu belirtti. Ayrıca aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerde hastaneye yatış ve ölüm oranları önemli ölçüde artış göstermedi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti geçen hafta Afrika için "tünelin ucunda ışığın görüldüğünü" ve düşük aşılama oranlarına rağmen Afrika'nın COVID-19'un akut pandemi aşamasından geçmekte olduğunu söyledi.

Tüm bu bakış açıları sürekli olarak pandeminin bitmediğini ve ülkelerin sonun yakın olabileceğini düşünmeleri için erken olduğunu söyleyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un uyarılarıyla keskin bir tezat oluşturuyor.