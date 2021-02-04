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DSÖ ekibi, ilk vakaların tespit edildiği Hanyang Bölgesini ziyaret etti
Yeni tip korona virüsün (COVID-19) kökenini araştırmak amacıyla salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü ekibi, ilk vakaların tespit edildiği Hanyang Bölgesini ziyaret etti
DSÖ ekibi, ilk vakaların tespit edildiği Hanyang Bölgesini ziyaret etti
04 Şubat 2021 16:23 - İHA
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Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kaynağını araştırmak üzere virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentine 14 Ocak’ta gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi araştırmalarını sürdürüyor.

DSÖ ekibi, ilk vakaların görüldüğü Wuhan'ın Hanyang Bölgesindeki Jiangxinyuan yönetim merkezine ziyaret etti. Resmi istatistiklere göre, koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıktığı dönemde Jiangxinyuan yönetim merkezinde 16 vaka doğrulandığını ortaya koymuştu. Bölgede yürüttüğü araştırmalar kapsamında ayrıntılı incelemeler yapan ekip, bölgedeki yetkililerinin yanı sıra bölge halkıyla da bir araya geldi. Ekibin, yetkililer ve bölge halkı ile yaptığı görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.

Öte yandan, DSÖ ekibi dün Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etmişti. Ekip üyesi Peter Daszak, enstitünün Direktör Yardımcısı Virolog Shi Zhengli'den bilgi aldı ve şunları söyledi: 

"Buradaki tüm kilit insanlarla buluşmayı ve sorulması gereken tüm önemli soruları sormayı dört gözle bekliyoruz"

10 ülkeden uzmanlardan oluşan DSÖ ekibi, hastaneleri, araştırma enstitülerini, pazarı ve başka siteleri ziyaret etmişti.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 dunya saglik orgutu wuhan

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