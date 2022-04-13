DSÖ 'endişe verici varyantlar' listesine iki yeni varyant ekledi!

2019 yılının sonundan beri bütün dünyayı endişeye sürükleyen corona virüsünün yeni varyantları ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, “endişe yaratan varyantlar” listesine iki yeni mutasyonu daha ekledi…

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika’da ve Almanya’da da keşfedilen Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarını “endişe yaratan varyantlar” listesine eklemeye karar verdi. Yapılan açıklamada Omicron’un BA.1, BA.2 ve BA.1.1 ve BA.3 varyantlarının da listede olduğu belirtilirken, BA.4 ve BA.5 varyantlarının da yakından takip edildiği kayıtlara geçti.

Virüslerin mutasyona uğradığı ve bazı durumlarda aşılardan ya da önceki bulaşmalara rağmen yayılabildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu varyantların daha tehlikeli olup olmadığının mercek altına alındığını da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün aşı programından sorumlu direktörü Kate O’Brien, bu gelişme ile birlikte hükümetleri uyardı. O’Brien, normalleşme için henüz çok erken olduğunu söylerken, “Pandemi kesinlikle henüz bitmedi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Belçikalı bilim insanı Tom Wenseleers’ın Twitter’dan paylaştığı grafiği yayınladı. Grafikte, yeni varyantlarının yayılma aralığı mercek altına alındı. Profesör Wenseleers, “Yeni alt varyantlar her birkaç ayda bir ortaya çıkıyor umarız, bunların yaratacağı zarar da azalır” dedi.

“Yeni aşı geliştirilmeli"

Fakat Cornelius Roemer isimli bir bilim insanı ise bu yeni varyantlarla ilgili uyarıda bulundu… Virüsün halen bu hızda mutasyona uğramasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken Roemer, “Eğer şanssızsak, yeni varyantların etkisi Delta kadar kötü olabilir. Bu da BA.4 ve BA.5 varyantlarını Omicron’un önceki varyantlarından daha tehlikeli bir hale getirebilir” yorumunda bulundu.

ABD’li bilim insanı Prof. Dr. Peter Chin-Hong ise BA.4 ve BA.5 varyantları ile ilgili konuştu… Chin-Hong, “BA.4 ve BA.5 varyantlarıyla mücadele etmek için bu varyantlara özel aşılar geliştirilmeli” ifadesini kullandı.