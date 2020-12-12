Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ Genel Direktörü: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldık
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını güvence altına aldıklarını belirtti
DSÖ Genel Direktörü: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldık
12 Aralık 2020 12:16 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

En çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na  şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.

Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Kovid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı çalışmalarının hızla sona doğru gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tünelin sonundaki ışık daha parlak hale geliyor, ancak ışığı gerçekten parlak hale getirmek için bazı zorluklarla yüzleşmemiz gerekiyor." diyen Ghebreyesus, son 6 haftada salgın nedeniyle dünya genelinde haftalık ölümlerin sayısının yüzde 60 arttığına işaret etti.

Ghebreyesus, vaka ve ölüm sayılarının çoğunun Avrupa ve Amerika'da gerçekleştiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu dr tedros adhanom ghebreyesus kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.