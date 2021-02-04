DSÖ heyetinin Çin ile işbirliği: 'Kilit öneme sahip sorular soruldu ve cevaplandı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden zooloji uzmanı Peter Daszak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Vuhan'da virüsün kökenine yönelik saha çalışmaları sürecinde Vuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) Başkan Yardımcısı Şı Cıngli'nin de aralarında bulunduğu enstitü yetkilileriyle önemli toplantılar yaptıklarını ve Çin tarafının kendileriyle iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Daszak, "Şı Cıngli’nin de dahil olduğu aşırı derecede önemli bir toplantı yaptık. Samimi ve her şeyin açık açık konuşulduğu… Kilit öneme sahip sorular soruldu ve cevaplandı." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında WIV’nin dışından görüntülere de yer veren Daszak, şu ifadeleri kullandı:

"Basına, bu haberi dünyaya duyurma konusundaki sabır ve ilgisi için teşekkür ederim. Bu çalışmalar ilerliyor ve biz bir an önce sonuçları konuşabilmek için sabırsızlanıyoruz."

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "COVID-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "COVID-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş, ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

COVID-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.