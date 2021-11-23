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DSÖ ilk kez bir COVID-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Teknoloji Erişim Havuzu ve İlaç Patent Havuzu, İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
DSÖ ilk kez bir COVID-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
23 Kasım 2021 15:50 - AA Ömer Faruk Yıldız
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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği bildirildi.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin (CSIC) geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.

Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.

Teknoloji Erişim Havuzu'nun (C-TAP) kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.

Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine şükranlarını sundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.

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