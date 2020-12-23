DSÖ, mutasyona uğrayan COVID-19 türüne karşı alınacak önlemleri görüşmek için toplanıyor

DSÖ hali hazırda söz konusu yeni türle ilgili olarak, 'Endişe edilecek bir durum yok' telkininde bulunarak, bu durumun pandeminin evriminin normal bir parçası olduğunu söylemiş ve "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmişti.

Öte yandan DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha iyi bilgiye sahip oluncaya kadar seyahati sınırlandırmak akıllıca olacaktır."

DSÖ bunun yanında gıda, ilaç ve yakıt gibi temel malzemeler için karayolu taşımacılığına öncelik verilmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Kluge, attığı tweet ile şöyle konuştu: