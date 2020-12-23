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DSÖ, mutasyona uğrayan COVID-19 türüne karşı alınacak önlemleri görüşmek için toplanıyor
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni türünü görüşmek üzere yarın toplanıyor. Toplantının, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantına karşı alınacak önlemleri masaya yatırmak üzere düzenleneceği belirtildi
DSÖ, mutasyona uğrayan COVID-19 türüne karşı alınacak önlemleri görüşmek için toplanıyor
23 Aralık 2020 11:33 - Euronews
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DSÖ hali hazırda söz konusu yeni türle ilgili olarak, 'Endişe edilecek bir durum yok' telkininde bulunarak, bu durumun pandeminin evriminin normal bir parçası olduğunu söylemiş ve "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmişti.

Öte yandan DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha iyi bilgiye sahip oluncaya kadar seyahati sınırlandırmak akıllıca olacaktır."

DSÖ bunun yanında gıda, ilaç ve yakıt gibi temel malzemeler için karayolu taşımacılığına öncelik verilmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Kluge, attığı tweet ile şöyle konuştu:

"Temel mallar ve zorunlu seyahatler için tedarik zincirleri hazır kalmalı." 

Anahtar Kelimeler:

dso covid-19 mutasyon

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