DSÖ: Sahra altı Afrika'da sıtmadan ölenlerin sayısı, COVID-19 kaynaklı ölümleri geçebilir

DSÖ'nün küresel sıtma raporuna göre, çoğu Afrika'nın yoksul bölgelerindeki bebekler olmak üzere 2019 yılında dünya çapında 409 binden fazla insan, sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Raporda, Covid-19'un, 2020'de bu rakamı kesin olarak artırmasının öngörüldüğü de kaydedildi.

DSÖ Küresel Sıtma Programı Direktörü Pedro Alonso, "Covid-19'dan ötürü yaşanacak hizmet kesintisi düzeyine bağlı olarak Sahra altı Afrika'da, çoğu küçük çocuk olmak üzere 20 ile 100 bin arasında sıtma kaynaklı ölüm olabileceğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Reuters'ın haberine göre ayrıca Alonso, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sıtma ölüm oranının, koronavirüs kaynaklı ölüm oranından daha fazla olması ihtimali de hayi yüksek."

Örgütün bugün açıkladığı rapora göre, geçen yıl dünya çapında 229 milyon sıtma vakası görüldü. Covid-19'la mücadele nedeniyle sıtma her ne kadar gölgede kalsa da yine de birçok ülke başarılı bir savaş verdi. Ancak "sıtmadan uzak bir yaşam"ın henüz mümkün görünmediğinin altı çizildi.

Sıtmanın dünyanın birçok yerinde sivrisinekler yoluyla bulaşmaya devam etmesi nedeniyle, dünya nüfusunun yarısının hastalığa yakalanma riski altında olduğu vurgulanan DSÖ'nün raporunda, bu nedenle hala her iki dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiği uyarısında bulunuldu.

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, küresel finansmanın odağının farklı yönlere kaydırıldığı ve bu durumun da önlenebilir çocuk ölümlerini daha olası hale getirdiği aktarıldı.