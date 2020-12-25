DSÖ, sürü bağışıklığı tanımını değiştirerek yaygın aşılamayı zorunlu hale getiriyor

Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü, bireylerin enfekte olduğu belli bir virüse karşı bağışıklık geliştirdikçe, popülasyonlardaki bağışıklığın da doğal bir süreç olarak gerçekleştiği şeklinde öne sürdüğü sürü bağışıklığı teriminin tanımını değiştirdi. Yeni tanıma göre sürü bağışıklığı, ancak nüfusun büyük bir kısmı aşılandığında gerçekleşebilir.

DSÖ genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ekim ayındaki konuşmasında sürü bağışıklığının yeni tanımını açıkladı. Ghebreyesus konuşmasında, sürü bağışıklığının doğal yollarla gerçekleştiğini reddederek bunun yalnızca aşılanma ile mümkün olabileceğini söyledi.

“’Nüfus bağışıklığı’ olarak da bilinen ‘sürü bağışıklığı’, aşılama için kullanılan bir kavramdır ve popülasyonun büyük çoğunluğunda yeterli aşı eşiğine ulaşıldığında virüsten korunma sağlanabilir. Sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil virüsten korumakla gerçekleşir.”