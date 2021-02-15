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DSÖ uzmanı Çin'den bildirdi: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük
Çin'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi
DSÖ uzmanı Çin'den bildirdi: Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük

Peter Ben Embarek

15 Şubat 2021 08:35 - AA
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Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, Aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.

Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da COVID-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

DSÖ heyeti Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladı

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:

vuhan dso virus sars-cov-2 koronavirus

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