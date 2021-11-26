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DSÖ: Yeni varyantı anlayabilmek için birkaç haftaya ihtiyacımız var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.
DSÖ: Yeni varyantı anlayabilmek için birkaç haftaya ihtiyacımız var
26 Kasım 2021 16:25 - AA Ömer Faruk Yıldız
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BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.

Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.

Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.

Süper varyant

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Uzmanlar karşılaştığımız en korkunç şey dedi: 32 farklı mutasyona uğramış varyant keşfedildi

Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına aynı zamanda Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:

dso yeni varyant guney afrika b11529 nu varyanti

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