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DSÖ yetkilisinden Deltacron iddialarına yanıt: Transformers'taki kötü adam isimleri gibi varyantlar uydurmayın!
Güney Kıbrıs’ta, Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Deltacron isimli bir varyantın ortaya çıktığı iddiaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından yalanlandı, uzmanlar iddialara son noktayı yaptıkları açıklamalarla koydu.
DSÖ yetkilisinden Deltacron iddialarına yanıt: Transformers'taki kötü adam isimleri gibi varyantlar uydurmayın!
10 Ocak 2022 11:24 - Türkiye Gazetesi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki bir grup bilim adamı, yeni bir mutasyon keşfetmiş, söz konusu mutasyonun Covid-19’un Omicron ve Delta varyantlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir tür olduğu açıklanmıştı.

Dünyada Omicron mücadelesi sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen yeni mutasyon iddiaları korkuya neden olmuştu. Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından ise Deltacron varyantına ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.

“Deltacron gerçek değil”

DSÖ’de çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, 'Deltacron gerçek değil' diyerek, Twitter hesabı üzerinden yüreklere su serpen şu açıklamayı yaptı:

“Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyelim.'

“Varyant isimleri uydurmak son derece yanlış"

Küresel sağlık uzmanı Dr Boghuma Kabisen Titanji de yeni varyant iddialarını yalanlayarak şöyle konuştu:

'Şu anda mevcut olan bilgiler, delta ve Omicron varyantlarının gerçek rekombinasyonunun aksine bir numunenin kontaminasyonuna işaret ediyor. Endişelenmek ve kulağa Transformers filmlerindeki kötü adam gibi gelen varyant isimleri uydurmak son derece yanlış. Bunun yerine yapabileceğimiz en iyi şey, aşıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.'

Anahtar Kelimeler:

guney kibris delta omicron deltacron dso delta omicron

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