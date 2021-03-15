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DSÖ: Yıl sonuna kadar 6-8 yeni COVID-19 aşısı daha gelebilir
Dünya Sağlık Örgütünün baş bilim adamı, iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni Covid-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini söyledi. Cenevre merkezli ajansın baş bilim adamı Soumya Swaminathan yaptığı röportajda, altı ila sekiz yeni aşının klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve yıl sonuna kadar düzenleyici incelemesinden geçebileceğini söyledi
DSÖ: Yıl sonuna kadar 6-8 yeni COVID-19 aşısı daha gelebilir
15 Mart 2021 17:06 - NTV
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COVID-19 pandemisinin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütünün baş bilim insanı Soumya Swaminathan’dan açıklamalar geldi.

Swaminathan yaptığı röportajda, altı ila sekiz yeni aşının klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve yıl sonuna kadar düzenleyici incelemesinden geçebileceğini söyledi.

Son dönemde artan tehlikeli varyantların orta çıkmasıyla, mevcut ilaç geliştiricilerin aşı tedariğinde zorlandığını belirten Swaminathan, bir yıl içinde onaylanan açıların mevcut aşılara ekleneceğini söyledi.

‘SAHİP OLDUĞUMUZ AŞILARDAN ÇOK ETKİLENDİK’

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre sadece 122 ülke Covid-19’a karşı aşılamaya başlarken Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı, tüberküloz ve HIV araştırmasıyla tanınan ve çocuk doktoru olan Swaminathan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahip olduğumuz aşılardan çok etkilendik" derken, “Ancak daha da aşı geliştirebiliriz."

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu covid-19pandemisi asilar

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