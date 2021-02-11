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DSÖ'den COVID-19 Raporu: Koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili dört ihtimal üzerinde duruluyor
Dünya Sağlık Örgütü bilim heyetinin koronavirüsün köken araştırması için gittiği Çin'de saha çalışmaları devam ediyor. DSÖ'nün yayımladığı rapora göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili dört olasılık üzerinde duruluyor. Heyet Başkanı Embarek, "Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var." şeklinde konuştu
DSÖ'den COVID-19 Raporu: Koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili dört ihtimal üzerinde duruluyor
11 Şubat 2021 13:52 - NTV
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Salgının kökenini araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü yeni bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, Çin’in ülkede ilk vakanın görüldüğü tarih olarak açıkladığı 8 Aralık tarihinden iki ay önce ülkede yaklaşık 90 kişide Covid-19 benzeri virüsün görüldüğü açıklandı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Çin’de sağlık yetkilileri son birkaç aydır birçok kişiye antikor testi yaptıklarını ve virüsün herhangi bir varyasyonuna rastlanmadığını açıklarken araştırmacılar herhangi bir antikorun gecikme sırasında tespit edilemeyen seviyelere düşmüş olabileceğinin altını çiziyor.

ÇIKIŞIYLA İLGİLİ DÖRT İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Dört hafta boyunca Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü ekibi, bulgularını açıklamıştı.

DSÖ Heyet Başkanı Peter Ben Embarek, incelemelerinin sonuçlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’un insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört düşünceye dayandığını söylemişti.

İhtimalleri, “Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi, hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması, virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi, virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması” olarak sıralayan Embarek, "Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu covid-19 antikor testi

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