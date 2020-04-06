DSÖ'den Fransız doktorlara sert tepki

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, COVID-19'a ilişkin ilk bilgilendirmeyi yapmalarının ardından 100 günden az bir süre geçmesine rağmen aşı araştırmalarının inanılmaz bir hızla ilerlediğini söyledi.

Ghebreyesus, yaklaşık 20 enstitü ve şirketin aşı geliştirmek için yarıştığını vurgulayarak "DSÖ, ilaçlar ve aşılar geliştirildikçe, tüm ülkeler ve insanlar arasında eşit paylaşılmasını sağlamakta kararlıdır" ifadesini kullandı.

Fransız doktorlara "ırkçılık" suçlaması

Bazı Fransız doktorların COVID-19 aşısının Afrika'da denenebileceğine yönelik açıklamalarını anımsatan Ghebreyesus, "Doğrusunu söylemek gerekirse dehşete düştüm. Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuzu söylediğim bir zamanda bu tür 'ırkçı söylemler' dayanışma karşıtlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.