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DSÖ'den korkutan Avrupa raporu: Yüz binlerce kişi ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü, 2022'nin bahar aylarına kadar Avrupa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz binlere ulaşabileceği uyarısı yaptı. Örgütün tahminlerine göre, toplam ölü sayısı 2,2 milyonu aşacak.
DSÖ'den korkutan Avrupa raporu: Yüz binlerce kişi ölebilir
24 Kasım 2021 09:30 - dw.com.tr
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vaka sayılarının hızla tırmandığı Avrupa ülkelerindeki durumu inceleyen güncel raporu Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kamuoyuna tanıttı.

Raporda koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'yı bekleyen tehlikelere dikkat çeken örgüt, 2022 yılının bahar aylarına kadar Avrupa ülkelerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz binleri bulabileceği tahmininde bulundu. Örgütün tahminlerine göre, halihazırda 1,5 milyon dolayında olan ölü sayısı gelecek bahara kadar 2 milyon 200 bine yükselecek.

Raporda ayrıca, bölgedeki 53 ülkenin 49'unda yoğun bakım ünitelerinin "yüksek" veya "aşırı" yük ile karşı karşıya kalacağı belirtildi. Örgüt, Avrupa'da koronavirüsün hızla yayılmasına sebep olarak, bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ortaya çıkmasını, aşılanma oranının yetersiz seviyede kalmasını ve korona önlemlerinin gevşeten hükümetlerin "yanlış bir sinyal vermesini" gösterdi. "Covid-19 nedeniyle Avrupa'da ve Orta Asya'da ortaya çıkan durum çok ciddi" diyen DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşı, maske ve mesafe önlemlerine ek olarak yeni önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Covid-19 Avrupa'da başlıca ölüm nedeni

Avrupa'da şu ana kadar koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle en az 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Almanya'da koronavirüs vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak ölü sayısının yakın bir tarihte 100 bin eşiğini aşması bekleniyor. DSÖ verilerine göre, Eylül ayının sonundan bu yana Avrupa genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ortalaması iki katına çıktı ve Covid-19 başlıca ölüm nedenleri sıralamasında ilk sıraya yükseldi. DSÖ ayrıca, geçen hafta Avrupa'da bir gün içerisinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının 4 bin 200 olarak saptandığını duyurdu.

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