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DSÖ’den Omicron varyantı hakkında yeni açıklama: Varyantın yayılma potansiyeli yüksek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkelere Omicron (B.1.1.529) varyantı konusunda bilgilendirme metni yayınladı. Metinde, “Omicron'un küresel düzeyde daha fazla yayılma potansiyeli yüksektir” denildi.
DSÖ’den Omicron varyantı hakkında yeni açıklama: Varyantın yayılma potansiyeli yüksek
29 Kasım 2021 16:13 - DHA Vahdet AYAZ
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DSÖ’nün yayınladığı bilgilendirme metninde, Omicron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizilerek, bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin endişe verici olduğu aktarıldı.

Varyanta ilişkin belirsizliklerin korunduğu vurgulanan metinde, “Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli ve muhtemelen bulaşıcılık avantajı sağlayabilen mutasyonlar göz önüne alındığında, Omicron'un küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak, gelecekte Covid-19 dalgaları olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Omicron ile ilgili genel küresel risk çok yüksek olarak değerlendirilmektedir” denildi.

DSÖ’den üye ülkelere “aşılama” çağrısı

DSÖ’nün bilgilendirme metninde üye ülkelere aşılama programlarını hızlandırma çağrısı yapıldı. Çağrıda, özellikle yüksek risk bölgelerinde aşılama oranlarının yükseltilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Bununla birlikte metinde, “Omicron dahil olmak üzere dolaşımdaki SARS-CoV-2 varyantlarını daha iyi anlamak için gözetim çabaları genişletilmelidir. Kapasitenin mevcut olduğu durumlarda, Omicron'un özelliklerinin anlaşılması için saha araştırmaları ve laboratuvar değerlendirmeleri yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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