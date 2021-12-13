DSÖ'den Omicron varyantı uyarısı: Yüksek küresel risk oluşturuyor

Yaklaşık 60’dan fazla ülkede Omicron varyantına rastlandığına dikkat çekilen açıklamada, bazı durumlarda bu varyanta karşı aşı korumasının yetersiz olabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklama, bununla birlikte klinik verilerinin varyantın yaratabileceği ciddi sonuçların sınırlı olacağını gösterdiği aktarıldı.

DSÖ açıklamasında ilk kez Güney Afrika ve Hong Kong’da görülen bu varyantla ilgili belirsizliklerin devam ettiği ancak varyantın mutasyonunun bulaşma oranın daha hızlı olabileceği belirtildi.

Açıklamada, “bir çok nedenden ötürü yeni varyantla ilgili bütün riskler hala yüksek olmaya devam ediyor” denildi.

Daha önce enfekte olmuş ve aşılanmış kişilerin Omicron'dan kaynaklanan bir enfeksiyona karşı koymak için yeterli antikor oluşturmayacağına dair ön verilerin olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun da yüksek bulaşma oranlarına ve ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de 13 Aralık itibarıyla en az 10 Omicron varyantı vakasının tedavi gördüğü öğrenildi.