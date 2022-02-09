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DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.
DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek
09 Şubat 2022 14:21 - ntv.com.tr
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni varyantın (BA.2) Omicron’un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2’nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.

Omicron'ın yeni alt varyantı BA.2 hızla yayılıyor! Daha bulaşıcı olabilir

'BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz’

Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı.

Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 teknik lideri, DSÖ’nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi.

Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.

Omicron'un alt varyantı BA.2 hakkında neler biliyoruz?

‘Aşılar ciddi vaka ve ölümlere karşı etkili’

Danimarka'daki araştırmacılar daha önce, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış ve hatta güçlendirilmiş kişilere bulaştırma konusunda daha usta olduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara kıyasla virüsü yayma olasılığının daha az olduğu belirtilmişti.

Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi vaka ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söylerken, kişileri kapalı alanlarda aşı yaptırmaya ve maske takmaya çağırdı.

DSÖ'nün Covid vakaları yöneticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylerken, bunun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisinin olabileceğini vurguladı.

‘Omicron’a yakalananların üçte ikisi daha önce COVID-19 oldu’

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 olduğunu belirtmişti.

Covid varyantlarını izleyen uluslararası bir veri tabanına göre ABD'deki çoğu eyalette şimdiye kadar onaylanmış toplam 460 vaka olduğu bildirilirken, düşük bir seviyede dolaşımda olmasına rağmen BA.2'nin varlığını doğrulanmıştı.

 

Anahtar Kelimeler:

dso alt varyant omicron ba2 covid-19 yeni varyant

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