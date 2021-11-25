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DSÖ'den 'zorunlu COVID-19 aşısı' tavsiyesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi İcra Direktörü Robb Butler, yoğun bakım ünitelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının çoğunun aşısız olduğunu ve ülkelerin "zorunlu Kovid-19 aşısı" üzerinde düşünmesi gerektiğini belirterek, "İhtiyacımız olan, toplumun her üyesinin aşılanmış olması." dedi.
DSÖ'den 'zorunlu COVID-19 aşısı' tavsiyesi
25 Kasım 2021 09:13 - AA Zuhal Demirci
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Butler, Sky News'te katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle endişe duyulduğunu dile getirdi.

British Medical Journal (BMJ) dergisinde geçen hafta yayımlanan ve virüsün yayılımının yüzde 53'ünün maske kullanımıyla önlendiğini öne süren bir araştırmaya işaret eden Butler, Avrupa kıtasındaki nüfusun sadece yüzde 48'inin maske kullandığına dikkati çekti.

Butler, maske kullanımının artması durumunda vaka ve ölümlerde azalma görüleceğinin altını çizdi.

"Yoğun bakım ünitelerindeki insanların çoğu aşısız”

DSÖ yetkilisi, ülkelerin, zorunlu Kovid-19 aşıları hakkında müzakere etmesinin zamanı geldiğini belirterek, "Bu konuşmayı (zorunlu Kovid-19 aşısı) hem bireysel hem de nüfus temelli bir bakış açısıyla yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Sağlıklı bir tartışma." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki 53 ülkenin nüfusunun sadece yüzde 54'ünün aşılı olduğuna işaret eden Butler, "Daha yapılacak çok iş var. Henüz o noktada değiliz. Önümüzde endişe verici bir dönem olacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un yayılımını durdurmak için önlemler alınmazsa, 2022'nin başlarında 500 bin ölümün daha kaydedilebileceği konusunda uyarıda bulunan Butler, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta 1,5 milyon ölüm sınırını ne yazık ki aştık. Mevcut rotaya devam edersek, gelecek yıl bahara kadar 500 bin ölüm daha öngörüyoruz. Bu gerçekten endişe verici."

Butler, Avrupa'da Kovid-19 vakalarının yeniden artmasına neyin sebep olduğu sorulduğunda, bunun kısmen enfeksiyona karşı çok fazla savunmasız nüfus bulunması ve özellikle 30 hafta sonra aşıların etkinliğinin zayıflamasından kaynaklandığını söyledi.

Yoğun bakım ünitelerindeki insanların çoğunun aşısız olduğunu söyleyen Butler, "İhtiyacımız olan, toplumun her üyesinin aşılanmış olması." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

asi avrupa dso ingiltere kovid-19 maske

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