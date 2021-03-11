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DTÖ üyesi zengin ülkelerden veto: COVID-19 aşısının patentini paylaşmadılar
Dünya Ticaret Örgütüne üye varlıklı ve gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 80'den fazla ülkenin "koronavirüsü aşısının daha hızlı yapılması için patent haklarını herkese açın" talebine olumsuz yanıt verdi
DTÖ üyesi zengin ülkelerden veto: COVID-19 aşısının patentini paylaşmadılar
11 Mart 2021 11:24 - Sözcü
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Dünya çapında 118 milyondan fazla insana bulaşan ve 2,6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü salgınına karşı mücadelede insanlık adına utanç verici bir gelişme yaşandı…

164 ülkenin üyesi olduğu ve hükümetlerarası bir kurum olarak 1995’te kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ- World Trade Organization) üyesi ülkeler koronavirüsü aşısı ile ilgili skandal bir karara imza attı.

Aşının özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması için ülkelerin talebine DTÖ’ye üye olan varlıklı ve gelişmiş ülkeler veto  kararı verdi. Sözcü'de yer alan habere göre, birçoğu batılı olan bu ülkeler ağız birliği etmişçesine gelişmekte olan 80’den fazla ülkenin, “Koronavirüsü aşısının patentlerini kaldırın ve COVID-19 aşısı yoksul ülkelerde de üretilip yaygınlaşabilsin” çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Batı ülkeleri koronavirüsü aşısının fikri haklarının ve patentinin herkesin kullanımına açılmasının aşıların tedariği ve üretimine bir etki etmeyeceğini söyleyerek bu talebi reddetti.

3 SAAT GÖRÜŞÜLDÜ AMA…

Dünya Ticaret Örgütünde ilk olarak Ekim ayında gündeme gelen bu konuda dün sekizinci kez toplanıldı. DTÖ’nün Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Konseyi 3 saati aşkın bir toplantı gerçekleştirse de bu talep yeniden reddedildi.

DTÖ’nün koronavirüsü aşısının fikri mülkiyet haklarını ve patentini onaylaması için 164 üye ülkeden onay alması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

dunya ticaret orgutu koronavirus patent

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