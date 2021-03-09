Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayıları son 3 haftadır düşüşte
Dünya genelinde COVID-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 20 Ocak'ta günlük 17 bin 622'ye ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmasının ardından son 3 haftadır can kaybı sayısında düşüş dikkati çekiyor
Dünya genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayıları son 3 haftadır düşüşte
09 Mart 2021 17:58 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 15-21 Şubat haftasında küresel bazda 66 bin 462 kişi hayatını kaybederken bu sayı 22-28 Şubat haftasında 63 bin 446'ya kadar düştü. Dünya genelinde COVID-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 1-7 Mart haftasında 61 bin 243'a kadar geriledi.

Böylelikle tüm dünyada COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı 1-7 Mart haftasında 15-21 Şubat haftasına göre 5 bin 219 azaldı.

Günlük ortalama can kaybı sayısı, 15-21 Şubat'ta 9 bin 495 iken bu sayı 22-28 Şubat'ta 9 bin 64'e, 1-7 Mart'ta da 8 bin 749'a kadar düştü.

COVID-19 ölümleri "zirveyi" geride bırakmış olabilir

Salgının başından bu yana, dünya genelinde günlük kaydedilen ölüm sayısı geçen yılın yaz aylarında düşse de sonbaharın gelişiyle yeniden yükselişe geçti. Virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 20 Ocak'ta günlük 17 bin 622'ye ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ancak artış eğilimi bu tarihte kesintiye uğradı. Günlük ölüm sayısı 7 Mart'ta 5 bin 925'e kadar düştü. Söz konusu azalma, salgının aşağı yönlü seyre girdiğinin işareti olabilir.

İstatistik biliminde belirli bir artış eğiliminin tepe noktasına yakınlığını öngörebilmek için zaman çizgisindeki son artışların ortalamasının en yüksek artış değerine oranı hesaplanıyor. Bu varsayıma göre, ortalamanın tepe değere oranı azaldıkça yeni bir tepe noktasının ortaya çıkma olasılığının da azaldığı öngörülüyor.

Dünya genelinde, 5, 6, 7 Mart günlerinde COVID-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin ortalaması 7 bin 88 olarak kayda geçti. 3 günün vaka ortalaması, 20 Ocak'ta kaydedilen "tepe noktasındaki" 17 bin 622 olan ölüm sayısının yüzde 44,6'sına karşılık geliyor.

Ölüm sayısı ilk 10 ülkenin 8'inde azaldı

Dünyada can kaybının en fazla görüldüğü ilk 10 ülkede haftalık ölüm sayısı, son 3 haftalık sürede Brezilya ve Hindistan dışında belirgin şekilde geriledi.

1-7 Mart'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 15-21 Şubat'a oranla haftalık ortalama ABD'de 257, Meksika'da 148, İngiltere'de 277, İtalya'da 25, Rusya'da 49, Fransa'da 46, Almanya'da 38 ve İspanya'da 79 kişi azaldı.

Brezilya ve Hindistan'da da ölümler düşüyor

Diğer yandan, 1-7 Mart'ta ölenlerin sayısı 15-21 Şubat'takilerle kıyaslandığında Hindistan'da 6, Brezilya'da 459 kişi arttı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının eylülde günlük 1000'in üzerinde seyrettiği Hindistan'da ise can kayıplarındaki düşüş devam ediyor. Ülkede 1-7 Mart haftasında ortalama 99 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 3 Mart'ta 1840 ile zirveyi gördüğü ve 1-7 Mart haftasında günlük ortalama 1497 kişinin yaşamını yitirdiği Brezilya'da can kaybı sayılarının aşağı yönlü seyri sürüyor.

Aktif vaka sayıları da düşüşte

Bu arada, salgının başladığı günden itibaren sürekli artışta olan tedavisi süren hasta sayısı, şubat itibarıyla ilk kez azalma eğilimine girdi. 31 Ocak'ta 23 milyon 862 bin 661 olan aktif enfekte vaka sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 21 milyon 704 bin 188'e kadar düştü.

Hasta sayısının azalması ülkelerin sağlık sistemlerindeki yükü hafifletiyor. Dünya genelinde COVID-19 hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, toplam hasta sayısının binde 4'üne karşılık gelen 89 bin 902 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hastalari yogun bakim tedavi vaka sayilari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.