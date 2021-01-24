Dünya genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 100 milyona yaklaştı: İşte ülke ülke rakamlar!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 130 bin 422 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 99 milyon 329 bin 288'e çıkarken, virüs saptanan 71 milyon 383 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 566 bin 789 kişide COVID-19 tespit edildi, 427 bin 635 kişi öldü.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: