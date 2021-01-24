Dünya genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 100 milyona yaklaştı: İşte ülke ülke rakamlar!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 130 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 99 milyon 329 bin 288'e çıkarken, virüs saptanan 71 milyon 383 bin 206 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 566 bin 789 kişide COVID-19 tespit edildi, 427 bin 635 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

Hindistan (10 milyon 655 bin 435),

Brezilya (8 milyon 816 bin 254),

Rusya (3 milyon 698 bin 273),

İngiltere (3 milyon 617 bin 459),

Fransa (3 milyon 35 bin 181),

İspanya (2 milyon 603 bin 472),

İtalya (2 milyon 455 bin 185),

Türkiye (2 milyon 424 bin 328),

Almanya (2 milyon 137 bin 689),

Kolombiya (2 milyon 2 bin 969),

Arjantin (1 milyon 862 bin 192),

Meksika (1 milyon 752 bin 347),

Polonya (1 milyon 470 bin 879),

Güney Afrika (1 milyon 404 bin 839),

İran (1 milyon 367 bin 32),

Ukrayna (1 milyon 187 bin 897)

Peru (1 milyon 93 bin 938).

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: