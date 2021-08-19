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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 210 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti
19 Ağustos 2021 09:15 - AA Emel Öz
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 210 milyon 135 bin 43'e yükseldi.

ABD, 38 milyon 72 bin 656 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 32 milyon 320 bin 898 ile Hindistan, 20 milyon 458 bin 221 ile Brezilya, 6 milyon 663 bin 473 ile Rusya, 6 milyon 533 bin 383 ile Fransa, 6 milyon 355 bin 887 ile İngiltere, 6 milyon 138 bin 452 ile Türkiye, 5 milyon 106 bin 207 ile Arjantin, 4 milyon 877 bin 323 ile Kolombiya ve 4 milyon 745 bin 558 ile İspanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 405 bin 953 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 188 milyon 247 bin 125 kişiye ulaştı.

17 milyon 481 bin 965 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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