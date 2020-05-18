Dünya Sağlık Örgütü çocuklardaki gizemli sendromuna karşı tetikte

MEDİMİMAGAZİN-Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile bağlantılı olabilecek çocukları ve gençleri etkileyen nadir bir enflamatuar sendromu anlamak için küresel bir çaba çağrısında bulundu.

DSÖ, Cuma günü yaptığı açıklamada, sendromu daha iyi anlamak için dünyanın dört bir yanından daha fazla veri toplamak için “acil bir ihtiyaç” olduğunu söyledi. Yeni sendrom çoklu organ yetmezliklerine neden olabilir ve kan damarlarının nadir bir iltihabı olan Kawasaki hastalığına benziyor ve genellikle küçük çocukları etkiliyor.

Çocuklar Covid-19 için yüksek riskli bir grup olarak görülmemişti. Şu ana kadar toplam vakaların yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyorlar.

Şimdiye kadar çok az sayıda şiddetli enflamatuar sendrom vakası olmakla birlikte, DSÖ dünya çapında sağlık hizmetlerini, sistemik enflamatuar sendrom olarak adlandırdığı potansiyel vakalar hakkında veri paylaşmaya çağırdı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Cuma günkü brifingde, “Dünya çapındaki tüm klinisyenleri tetikte olmaya ve çocuklarda bu sendromu daha iyi anlamaya çalışmaya çağırıyorum” dedi.

Semptomlar ateş, döküntü ve eller, ağız veya ayaklardaki iltihap belirtilerini içeriyor; hipotansiyon veya şok; gastrointestinal problemler ve kalp veya kan damarlarındaki anormallikleri içeriyor.