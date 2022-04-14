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Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19 bitmedi; gardımızı düşürmenin zamanı değil
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 Acil Durum Komitesi Başkanı Didier Houssin, "koronavirüs salgının bitmediği" konusunda uyarıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19 bitmedi; gardımızı düşürmenin zamanı değil
14 Nisan 2022 11:04 - tr.euronews.com
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Houssin, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, salgına karşı "gardımızı düşürmenin zamanı değil" dedi.

Bu konuda görüş birliği olduğunu hatırlatan Houssin, “Covid-19 pandemisi açısından durum bitmiş olmaktan çok uzak” diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz ay sonu, "Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır." demişti.

DSÖ Genel Direktörü açıkladı... 'COVID-19 bu yıl bitebilir'

Virüsün geleceğine dair 3 senaryo

Ghebreyesus, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirtmişti: "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz."

DSÖ önlemlerin hızlı kaldırılmaması konusunda uyarıyor

Ülkelere Covid- 19 önlemlerini çok hızlı bırakmama uyarısını yineleyen DSÖ takip ve test sisteminin rafa kaldırılmasının yeni varyantların daha kolay yayılmasının önünü açabileceği öngörüsünde bulunuyor.

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