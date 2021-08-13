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Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un kökenlerini araştıracak yeni bir ekip kurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için yeni ekip (heyet) oluşturdu.
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un kökenlerini araştıracak yeni bir ekip kurdu
13 Ağustos 2021 11:27 - AA Bayram Altuğ
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Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmalarına öncülük eden DSÖ uzmanlarından Peter Embarek'in Danimarka'da bir televizyonda dün yayımlanan belgeselde, "sıfırıncı hastanın" Vuhan Viroloji Enstitüsünden bir çalışan olabileceğini açıkladı.

Embarek, yarasalara ilişkin çalışmalar yapan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olması hipotezinin oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı.

Saha çalışmalarına katılan Çinli meslektaşlarının elde edilen bulgularının sunumunu etkilediğini vurgulayan Embarek, Çinli yetkililerin laboratuvar sızıntısı hipotezini düşürmesi için soruşturmaya baskı yaptığını aktardı.

Embarek'in bu açıklamalarının ardından DSÖ yazılı açıklama yaparak, Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip (heyet) oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Embarek'in açıklamalarına değinilmedi.

Çin'de yapılan çalışmalara ilişkin raporun martta yayımlandığı anımsatılan açıklamada, raporda Kovid-19'un kökenine ilişkin çalışmaların gelecekte de devam etmesi gerektiğinin belirtildiğine işaret edildi.

"Kovid-19'un kökenini bilmek hayati"

DSÖ'nün tüm hükümetleri Kovid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanıldı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedildi.

Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Kovid-19 salgınının nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 koken cin dso sars-cov-2 arastirma

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