Dünya Sağlık Örgütü, Mu varyantını izleme listesine ekledi

B.1.621 olarak da bilinen 'Mu' varyantı, 39 ülkede tespit edildikten ve birçok kişinin edindiği bağışıklık korumasını daha az duyarlı hale getirebilecek mutasyonlara sahip olduğu tespit edildikten sonra 30 Ağustos'ta DSÖ'nün izleme listesine eklendi.

DSÖ'nün pandemi hakkındaki haftalık bültenine göre, Mu varyantı "bağışıklık kaçışının potansiyel özelliklerini gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip".

Rapordaki ön veriler Mu'nun Güney Afrika'da keşfedilen Beta varyantına benzer şekilde bağışıklık savunmalarından kaçabileceğini öne sürüyor, ancak bunun daha fazla çalışma ile doğrulanması gerekiyor.

Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tanımlandı. O zamandan beri, dünya çapında vakalar kaydedildi. Güney Amerika'nın ötesinde, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar bildirildi. Varyant şimdilik küresel olarak Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 0,1'inden daha azını oluşturuyor ancak Kolombiya ve Ekvador'da vakaların yüzde 39 ve yüzde 13'ünü oluşturarak buralarda zemin kazandığı görülüyor.

Bilim adamları ve halk sağlığı yetkilileri, Mu varyantının dünyanın çoğunda baskın olan Delta varyantından daha bulaşıcı olup olmadığını veya daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığını araştırıyor.

Amerika ve Avrupa kıtasında mevcut

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar en az 32 Mu varyantı vakası tespit edildi. Public Health England (PHE) tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir raporda, bunların çoğunun Londra'da ve 20'li yaşlardaki insanlarda bulunduğu belirtildi. Mu testi pozitif çıkanlardan bazılarının bir veya iki doz Covid-19 aşısı almış olduğu da raporda yer alıyor.

Mu varyantına ABD'de de rastlanıyor. New York Post'a konuşan sağlık yetkilileri, bu varyantın Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında incelenen pozitif vakaların yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki aşısını da olmuş yedi kişinin söz konusu Mu varyantı nedeniyle öldüğü belirlenmişti. 21 huzurevi sakini ve bazı çalışanlarda da bu varyanta rastlandı ancak bu kişiler hastalığı hafif geçirdi.

En az Beta varyantı kadar dirençli

Mu varyantı ilk olarak Temmuz ayında incelenmekte olan varyantlar listesine eklenmişti. Daha ciddi endişe yaratan Alpha ve Delta varyantları nedeniyle şimdiye kadar kadar alarm vermese de Ağustos ayında yayınlanan bir risk değerlendirmesinde varyantın aşılamadan kaynaklanan bağışıklığa karşı en az Beta varyantı kadar dirençli olduğunu gösteren laboratuvar çalışmaları olduğu belirtiliyor.

Yine de kanıt için var olan çalışmalardan daha fazlası gerekli. Bu nedenle bu varyantın ne kadar tehdit oluşturduğu henüz oldukça belirsiz.

Mu hakkındaki endişelerin bir kısmı, taşıdığı belirli mutasyonlardan kaynaklanıyor. P681H mutasyonu, Alfa varyantında da bulunuyor ve daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. E484K ve K417N dahil olmak üzere diğer mutasyonlar, virüsün bağışıklık savunmalarını geçmesine yardımcı oluyor.

Hangi varyantlar mevcut?

Şimdiye kadar varyantlara Yunan alfabesine göre Alfa, Beta, Gama ve Delta isimleri verildi.

Mu varyantı daha önce düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" varyantlar kategorisindeydi ve bu kategoride de Eta, Iota, Kappa ve Lambda isimli varyantlar bulunuyor.

Kolombiya varyantının Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğuna yönelik bir bulgu henüz yok.

Mutasyon nasıl gerçekleşiyor?

Koronavirüsün hücrelere tutunduğu dikensi protein yapısında değişimler ortaya çıkıyor. Bu değişimler de virüsün kendi kopyalarını yaparken genetik kodunda 'hatalar' oluşması ile oluyor. Bu hatalardan bazıları bazen virüsün avantajına oluyor bazen de dezavantajına. Dezavantajlı hale gelen virüsler başarısız olarak ortadan kayboluyor ve avantajlı olanlar daha fazla kopyalanıyor.

Koronavirüsün genetik kodları DNA değil de RNA olarak bilinen tek iplik üzerindeki bir dizgi olarak kodlu olduğu için kopyalama sırasında hatalar daha fazla oluyor. Bu nedenle çok daha fazla varyant gelişiyor.