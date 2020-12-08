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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris: Aşılar Kovid-19'a karşı 'bağışıklık duvarı' oluşturmaktan çok uzakta
08 Aralık 2020 17:36 - AA
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Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Kovid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta." 

Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Harris, ekledi:

"Bu yoğun bulaşıyı durdurmak için bu saydığım şeyler, her zamankinden daha büyük bir titizlikle yapılmalıdır." 

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların Kovid-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer kovid-19

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