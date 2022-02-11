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Dünya Sağlık Örgütü’nden COVID-19 uyarısı: Endişe yaratan yeni varyantlar olacak
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19'un gidişatı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.
Dünya Sağlık Örgütü’nden COVID-19 uyarısı: Endişe yaratan yeni varyantlar olacak
11 Şubat 2022 16:38 - Sözcü
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Dünya çapında 400 milyondan fazla insana bulaşan ve 5.8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Soumya Swaminathan’dan geldi.

Bazı ülkelerin yasak ve kısıtlamaları gevşetmeye başladığı bir dönemde açıklamalarda bulunan Swaminathan, “Virüsün evrim geçirdiğini, mutasyona uğradığını gördük. Dolayısıyla yeni varyantların ve yeni endişe yaratan varyantların olacağını biliyoruz. Bu da pandemide sona yaklaşılmadığını hatırlatıyor” dedi.

Avrupa’da bazı ülkeler vaka sayılarının yüksek seyretmesine rağmen kısıtlamaları kaldırma kararı almıştı. İsveç, Danimarka ve Norveç, Covid-19’un artık ciddi bir tehdit olmadığını belirterek corona virüsü kısıtlamalarını son dönemde kaldırırken İngiltere’de de hükümetin kısıtlamaları daha erken kaldırma kararı gündem olmuştu.

Birçok ülke azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sayesinde COVID-19 tedbirlerini kaldırıyor

Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken, Rusya’da bugün salgının başladığı günden beri ilk kez günlük vaka sayısı 200 bin seviyesini geçti. Öte yandan Türkiye’de de son dönemde vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken, Dünya Sağlık Örgütü, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Afrika kıtasında aşıya erişimin kısıtlı olduğunu belirterek uyarıda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu covid-19 dso yeni varyant

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