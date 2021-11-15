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Dünya'da ilk: Çin'de solunabilir aşı geliştirildi
Dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı Çin'de geliştirildi. Solunabilir aşı, serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Aşının en büyük avantajı eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi.
Dünya'da ilk: Çin'de solunabilir aşı geliştirildi
15 Kasım 2021 14:04 - haberturk.com
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Salgının çıkış noktası olan Çin, dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısını geliştirdi. Solunabilir aşının klinik araştırmaları Eylül 2020'de başlamıştı. Süreç askeri tıp enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesinden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Faz 2 denemelerinin ilk sonuçlara ulaşmasının ardından aşı Haikou kentindeki sağlık fuarında tanıtıldı.

Solunabilir aşı, serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Aşının en büyük avantajı eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi.

Çin'in Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen iki Covid-19 aşısı daha bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

solunabilir asi covid-19 cin soluma aygiti asi

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