Dünya'da ilk: Çin'de solunabilir aşı geliştirildi

Salgının çıkış noktası olan Çin, dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısını geliştirdi. Solunabilir aşının klinik araştırmaları Eylül 2020'de başlamıştı. Süreç askeri tıp enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesinden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Faz 2 denemelerinin ilk sonuçlara ulaşmasının ardından aşı Haikou kentindeki sağlık fuarında tanıtıldı.

Solunabilir aşı, serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Aşının en büyük avantajı eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi.

Çin'in Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen iki Covid-19 aşısı daha bulunuyor.