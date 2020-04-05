Dünyanın çeşitli ülkelerinden 24 Göğüs Hastalıkları uzmanının Covid-19 için Uluslararası ortak görüşleri bu el kitabında toplandı

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARININ COVID-19 İÇİN ULUSLARARASI ORTAK GÖRÜŞÜ

BAŞEDİTÖRLER:

Dr. Tinku Joseph (Hindistan), Dr. Mohammed Ashkan (İran)

Çeviri Editörleri:

Bu el kitabı Dr. Tinku Joseph’in yazılı izni ile çeviri editörleri Dr. Ahu Pakdemirli ve Dr. Sermet Sezigen tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu elektronik kitap ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. Bu kitapta yer alan ortak görüşlerden; katkı sunan yazarlar sorumlu olup, çeviri editörlerinin bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ankara, 05 Nisan 2020

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