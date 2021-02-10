Dünyanın tüm COVID’i bir meşrubat kutusundan fazla değil

MEDİMAGAZİN-Bath Üniversitesinde matematik uzmanı olan Kit Yates, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile birlikte küresel çapta yayılan enfeksiyon oranlarını kullandığı bir çalışmaya imza attı. Yates’in hazırladığı viral yük tahminlerine göre, dünyada yaklaşık olarak iki kat trilyon SARS-CoV-2 parçacığı olduğu hesaplandı.

Yates, hesaplamalarındaki adımlarını detaylandırarak, SARS-CoV-2’nin çapını (ortalama 100 nanometre ya da metrenin 199 milyarda biri) kullandığını, ardından da küresel virüs hacmini bulduğunu kaydetti.

Yates, dünyada bulunan tüm virüs yükünün 330 mL seviyesinde bir meşrubat kutusundan daha az yer kaplayabileceğini bildirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: