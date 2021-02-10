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Dünyanın tüm COVID’i bir meşrubat kutusundan fazla değil
İngiliz matematikçi Yates, yaptığı çalışmayla duyanları şaşkına çevirdi. Tüm dünyanın COVID-19 kaynaklı viral yükü, Yates’in tahminlerine göre 330 mL bir meşrubat kutusundan daha az yer kaplıyor
Dünyanın tüm COVID’i bir meşrubat kutusundan fazla değil
10 Şubat 2021 17:55 -
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MEDİMAGAZİN-Bath Üniversitesinde matematik uzmanı olan Kit Yates, yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile birlikte küresel çapta yayılan enfeksiyon oranlarını kullandığı bir çalışmaya imza attı. Yates’in hazırladığı viral yük tahminlerine göre, dünyada yaklaşık olarak iki kat trilyon SARS-CoV-2 parçacığı olduğu hesaplandı. 

Yates, hesaplamalarındaki adımlarını detaylandırarak, SARS-CoV-2’nin çapını (ortalama 100 nanometre ya da metrenin 199 milyarda biri) kullandığını, ardından da küresel virüs hacmini bulduğunu kaydetti. 

Yates, dünyada bulunan tüm virüs yükünün 330 mL seviyesinde bir meşrubat kutusundan daha az yer kaplayabileceğini bildirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Geçen yıl ortaya çıkan tüm sıkıntılar, aksaklıklar, zorluklar ve can kaybının sadece birkaç ağız dolusu olabileceğini düşünmek şaşırtıcı."
 

Anahtar Kelimeler:

bath universi yeni tip koronavirus sars-cov-2 enfeksiyon 330 ml seviyesinde bir mesrubat kutusu

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