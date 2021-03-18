Düşük doz aspirin ile COVID-19 daha hafif seyredebilir

MEDİMAGAZİN-George Washington (GW) Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Jonathan Chow, “Kan pıhtıları ile COVID-19 arasındaki bağlantıyı öğrendikçe, inme ve kalp krizini önlemek için kullanılan aspirinin COVID-19 hastaları için de önemli olabileceğini bulduk." dedi ve ekledi:

"Araştırmamız, düşük doz aspirin ile düşük COVID-19 şiddeti ve ölüm arasında bir ilişki buldu ."

GW Hastanesi, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, Wake Forest Baptist Tıp Merkezi ve Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi dâhil olmak üzere, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanelere kabul edilen 400'den fazla hasta çalışmaya dâhil edildi. Demografik özellikler ve komorbiditeler için ayarlama yapıldıktan sonra, aspirin kullanımı azalmış mekanik ventilasyon (yüzde 44 azalma), yoğun bakım ünitesine yatış (yüzde 43 azalma) ve hastane içi mortalite (yüzde 47 azalma) ile ilişkilendirildi. Aspirin kullanıcıları ile aspirin kullanmayanlar arasında majör kanama veya açık tromboz açısından hiçbir fark bulunamadı.

Çalışmayla ilgili ön bulgular ilk olarak 2020 sonbaharında bir ön baskı olarak yayımlandı. O zamandan beri, diğer çalışmalar aspirinin hem enfeksiyonu önleme hem de ciddi COVID-19 ve ölüm riskini azaltma üzerindeki etkisini doğruladı. Chow, bu çalışmanın COVID-19 hastalarında aspirin kullanımı ile azalmış akciğer hasarı arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya yol açacağını umuyor.

Chow, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: