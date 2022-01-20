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Düşük maliyetli bir ilacın COVID-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
Bilim insanları, düşük maliyetli ve yaygın olarak kullanılan bir antikoagülan ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığını tespit etti.
Düşük maliyetli bir ilacın COVID-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
20 Ocak 2022 10:32 - AA Ayşe Doğru
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Australian National University ile King’s College London’dan araştırmacılar, oldukça yaygın olarak kullanılan, düşük maliyetli antikoagülan Heparin'in ağır enfeksiyondan muzdarip hastaların tedavi seçeneklerini artırdığını gösterdi.

Heparin’den belli bir miktar soluyan hastaların nefes almalarının ve oksijen seviyelerinin yüzde 70 iyileştiğini belirleyen araştırmacılar, ilacın antikoagülan, iltihap önleyici ve kan sulandırıcı etkilerinin Kovid-19’un tedavisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından olan Heparin COVID'e çare olabilir mi?

Araştırmacılar, ağır Kovid-19 hastalarında akciğerlerde kan pıhtıları oluşması nedeniyle, Heparin’in kan sulandırıcı etkisinin bu tür pıhtıların oluşumunu engelleyebileceğini aktardı.

Çalışmada yer alan kişilerin hastalık seviyelerinin farklı şiddette seyrettiğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun antikoagülan özellikleriyle bağışıklık sistemini yatıştıran ilacın hastalığın genelinde güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Frank van Haren, Heparin’in özellikle düşük gelirli ülkelerde Kovid-19’un tedavisinde maliyeti az, güvenli, etkili ve ümit verici bir imkan olacağını vurguladı.

Bilim insanları, 13 ülkede, Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören ve Heparin verilen hastaları takip ederek araştırmalarını ilerletiyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 ilaci antikoagulan ilac akciger heparin kan sulandirici

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